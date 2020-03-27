COVID-19: в Орловской области налоговые инспекции временно прекращают прием налогоплательщиков

Как сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области, в соответствии с поручением Федеральной налоговой службы налоговые инспекции Орловской области приостанавливают прием и обслуживание налогоплательщиков в период с 30 марта по 03 апреля.



После 3 апреля прием и обслуживание налогоплательщиков до особого распоряжения будет осуществляться по предварительной записи через Интернет-сервис ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию».





Орловское Информбюро

27 марта 2020 года



