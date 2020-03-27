В Орловской области запретили продажу снюсов несовершеннолетним 45-е заседание Орловского областного Совета народных депутатов состоялось сегодня, 27 марта.





В региональный закон единогласным решением введён административный штраф за продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, а также бестабачных никотиносодержащих сосательных и жевательных смесей. Для граждан штраф составит от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 до 8 тыс. руб., для юридических лиц — от 15 до 30 тыс. руб.

Вместе с тем, парламентарии в первом чтении поддержали закон о запрете на продажу в Орловской области безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, сообщает Вместе с тем, парламентарии в первом чтении поддержали закон о запрете на продажу в Орловской области безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, сообщает сайт Орловского облсовета





Орловское Информбюро

27 марта 2020 года



