На ярмарках - не до митингов Внесены поправки в закон Орловской области о проведении публичных мероприятий.





Теперь в Орле установлен запрет на проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций во время работы ярмарок выходного дня.



Ограничения касаются четырёх территорий города: Комсомольской площади, площади Маршала Жукова, территорий, прилегающих к торговому центру «Европа» по улице Московской и торгово-развлекательному центру «РИО» по улице Московское шоссе, сообщает сайт Орловского облсовета.



Такое решение приняли депутаты на 45-й сессии Орловского облсовета.





Орловское Информбюро

28 марта 2020 года



