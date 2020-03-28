1 апреля в Орловской области стартует ежегодная региональная акция «Обелиск» Патриотическая акция направлена на благоустройство военных захоронений.





Согласно реестру на территории области располагается 944 воинских захоронения – объекта культурного наследия.



Работы по благоустройству будут финансироваться за счет средств госпрограмм в сфере культуры Орловской области через субсидирование муниципальных образований (4 млн рублей), через мероприятия программы патриотического воспитания граждан (70,7 тыс. рублей), а также за счет федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» (более 5 млн рублей), сообщает информационный портал Орловской области.



Кроме этого, в соответствии с поручением Президента страны к 9 мая 2020 года планируется во взаимодействии с Министерством обороны установка бюста разведчицы партизанского отряда «Знаменский» Софьи Алексеевны Аракчеевой на братском захоронении в д. Паньшина Знаменского района Орловской области.





Орловское Информбюро

28 марта 2020 года



