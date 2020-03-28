Ольга Амелина – лучший на Орловщине работник сферы дополнительного образования Она стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы допобразования «Сердце отдаю детям».





Ольга Амелина - педагог дополнительного образования Орловского областного Дворца пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина



Призерами конкурса стали педагог дополнительного образования Центра детского творчества №5 города Орла Елена Иванушкина и педагог дополнительного образования Дома детского творчества №3 города Орла Виктория Саркисян.



Все они будут представлять Орловскую область на всероссийском этапе конкурса, который состоится в Санкт-Петербурге осенью, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

28 марта 2020 года



