COVID-19: Ярмарки и рынки в Орловской области временно ограничивают свою деятельность Ограничительные меры направлены на предупреждение распространения коронавируса.





На территории области временно ограничивают свою деятельность ярмарки и рынки. Для недопущения большого скопления людей орловцам также рекомендовано ограничить посещение религиозных организаций, сообщает информационный портал Орловской области.



С 28 марта по 5 апреля будет временно приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия общепита, осуществляющие организацию питания для работников организаций.



Должны приостановить работу объекты розничной торговли, за исключением аптек, аптечных пунктов, объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию продовольственных товаров, а также непродовольственных товаров первой необходимости и продажи товаров дистанционным способом.



В указанный период не будут работать салоны красоты, косметические, СПА-салоны, фитнес-центры, массажных салоны, солярии, бассейны, бани, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие присутствие гражданина.



На территории Орловской области отменены развлекательные, зрелищные, культурные, досуговые, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные, публичные и иные подобные мероприятия с присутствием граждан. Также приостановлено оказание соответствующих услуг, в том числе в торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения граждан.



Будет временно приостановлено посещение гражданами ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных досуговых заведений.



Также вводится временный запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.



В дошкольных образовательных организациях объявлены нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля.



Все общеобразовательные организации Орловской области вышли на каникулы с 23 марта по 5 апреля, с 6 по 12 апреля они перейдут переходу на дистанционную форму обучения.



Учреждения круглосуточного пребывания воспитанников (школы-интернаты для детей-сирот) находятся на карантине.



Учреждения дополнительного образования перешли на дистанционную форму обучения с 18 марта, профессиональные образовательные организации – с 23 марта.



Глава региона Андрей Клычков попросил орловцев максимально ответственно и с пониманием отнестись к ограничительным мерам, а также обеспечить самоизоляцию.





Орловское Информбюро

27 марта 2020 года



