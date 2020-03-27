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В Орле состоялось 45-е заседание Орловского облсовета

Оно прошло в непривычном формате - там присутствовали депутаты, члены правительства и представители СМИ.


На мартовской сессии обсуждали работу Орловского правительства в 2019 году. Отчет держал губернатор и члены правительства.

Основная тема - меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Как сообщил заместитель руководителя департамента здравоохранения Орловской области Владимир Николаев, в Кромской ЦРБ оборудован обсерватор для тех, кто вернулся из-за рубежа. Еще один пункт изоляции при необходимости организуют в лагере «Ветерок». Планируют и покупку передвижной дезинфицирующей станции.

Что касается мер безопасности в самих лечебных учреждениях, то здесь введены ограничительные меры по посещению родственниками больных, которые находятся на стационарном лечении, а также временно приостановлена плановая госпитализация.

На мартовской сессии обсуждали работу Орловского правительства в 2019 году.

Губернатор области Андрей Клычков в своем отчете напомнил о рекордных показателях сектора АПК - по темпу роста производства продукции сельского хозяйства Орловская область по итогам 2019 года заняла первое место в ЦФО.

Большую часть отчёта Андрей Клычков посвятил реализации национальных проектов в регионе, на которые было направлено 4,43 млрд руб.

Губернатор обратил внимание, что по итогам прошедшего года все социальные обязательства перед гражданами были выполнены, а в числе приоритетных целей назвал: сохранение и дальнейшее укрепление позитивных тенденций в экономике, привлечение новых инвестиций.
С докладом о деятельности областного Совета в 2019 году выступил Леонид Музалевский. Особое внимание спикер облсовета уделил проделанной работе над главным финансовым документом на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Документ был принят, в нём учтены все социальные обязательства.

Обсудили и подготовку к 75-летию Победы. О переносе празднования не говорили, но запасные варианты прорабатывают. В основном они касаются изменения форматов мероприятий.

Вопрос единовременной выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне перенесли на апрельскую сессию


Орловское Информбюро
27 марта 2020 года
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