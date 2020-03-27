Из-за коронавируса призывная комиссия в Орловской области начнётся не ранее 13 апреля Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал во время прямого эфира в Instagram.





Сегодня в регионе подтвердился ещё один случай заболевания коронавирусом. Семейная пара возвращалась домой из Бельгии через Германию: 17 марта они прибыли и всё это время находились на домашнем карантине. Заболевание коронавирусной инфекцией подтвердилось у мужчины 50 лет. Состояние его здоровья стабильное, контактная группа отработана.



С завтрашнего дня в Орле можно будет пройти бесплатное тестирование на коронавирус для граждан, не имеющих оснований для внеплановых проверок. Тестирование будет осуществляться по записи – номер телефона 8 (4862) 42-00-03. Пройти проверку можно будет на базе поликлиник №2 и №3, а также поликлиники больницы им. Боткина, с 10 до 16 часов



В настоящий момент в регионе под медицинским наблюдением находятся 808 человек, 403 из них добавились за последние сутки. На карантине в медучреждениях по прежнему находятся 18 человек. С медицинского наблюдения за последние 24 часа сняты 77 человек, сообщил глава региона.





Артемий Лукьянчиков

27 марта 2020 года



