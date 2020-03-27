Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Орел на пороге антикризисных выходных. Какова ситуация в регионе? Какие меры

принимаются?



- Какую оценку поставили депутаты правительству региона? Сегодня состоялась

мартовская сессия Орловского облсовета.



- Ксилофон, флейты, валторны, гобой и кларнеты. 22 инструмента получила в подарок

детская хоровая школа в рамках нацпроекта «Культура».



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

27 марта 2020 года



