В Орле сгорели тюки макулатуры Пожар произошел на Новосильском шоссе.





В результате пожара выгорела спрессованная в тюки макулатура на площади 500 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 153 раза, из них – 141 выезд на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и двенадцать – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

31 марта 2020 года



