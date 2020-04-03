В Орловском районе сгорел жилой дом Пожар в деревне Тайное Орловского района.





В результате пожара кровля выгорела и обрушилась по всей площади – 35 квадратных метров, дом закопчен изнутри. Причина пожара и размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 153 раза, из них – 141 выезд на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и двенадцать – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

31 марта 2020 года



