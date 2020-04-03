Орел готовится к весне Несмотря на все карантинные меры, жизнь не останавливается. После зимнего сезона нужно навести порядок на городских улицах.





Коронавирус несколько изменил планы орловцев - субботник, назначенный на 11 апреля, перенесен. Дата будет назначена позже. Но коммунальные службы ведут свою деятельность по уборке Орла.



В этом году «Зеленстрой» планирует высадить более 5 тысяч лип и кленов. В контракте также прописан уход и полив за уже посаженными растениями.



По намеченному сценарию пройдет и реализация программы «Формирование комфортной городской среды». Проектно-сметная документация на ремонт дворов и парков готова и прошла госэкспертизу.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Запланированы работы по ремонту и благоустройству 65 дворовых территорий и многоквартирных жилых домов и двух общественных территорий. На реализацию данных мероприятий выделены финансовые средства в сумме 187 миллионов рублей, из которых 150 миллионов рублей запланированы на ремонт дворовых территорий и 37 миллионов рублей на ремонт общественных территорий».





Анна Вайсергисер

31 марта 2020 года



