Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».





- Карантин. День четвертый. Как Орёл живёт в новых условиях? Мы побывали в поликлинике в детском саду, в котором открыта дежурная группа и пообщались с коллегами, которые остались дома.



- Новые возможности орловских музеев. Сегодня дистанционный рассказ о находках, обнаруженных в поселении Плещеево Орловского района и на улице 2-й Посадской в областном центре.



- О героях Валмиеры, орловском бронетанковом училище и о герое Советского Союза - из уст внука победителя. Мы продолжаем проект «75 мгновений Победы».



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Вести-Орёл

31 марта 2020 года



