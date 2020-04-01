В Орловском краеведческом музее сегодня состоится онлайн-встреча с археологом Григорием Земцовым Лекция называется «Ранние славяне и материалы поселения Касьяновка-1 (Орловский район)».





Григорий Леонидович Земцов - археолог, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», кандидат исторических наук.



Онлайн-встреча состоится на странице музея в ВКонтакте.



Начало в 15:00.



Как сообщили в Краеведческом музее, ранее объявленная встреча с археологом Александром Иншаковым не состоится из-за его болезни.





Орловское Информбюро

31 марта 2020 года



