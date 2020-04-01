Срок вступительных экзаменов в вузы - перенесут Об этом сообщил сегодня министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».





По словам Фалькова, начало вступительных экзаменов сдвинется на две-четыре недели. Это связано с тем, что сдвинулись и сроки сдачи единого государственного экзамена.



По решению министерства просвещения, ЕГЭ в этом году начнется не 25 мая, а 8 июня. Традиционно приемная кампания в вузы стартует 20 июня. За такой короткий промежуток времени невозможно провести и проверить все экзаменационные работы.



Для выпускников девятых классов экзамены стартуют 9 июня.



Всех поступивших планируют зачислить во второй половине августа. Учебный год планируют начать, как обычно, - 1 сентября.





Орловское Информбюро

31 марта 2020 года



