COVID-19: в Орловской области 33 объекта общественного питания работают по доставке еды на вынос

На сегодня из 632 объектов общественного питания 33 работают по доставке на вынос, 599 - не работают.



Количество магазинов, реализующих непродовольственные товары на территории региона, составляет 2406. Из них 2248 не работает, 158 работают в рамках решений Правительства РФ.



Количество магазинов, реализующих товары смешанного ассортимента, составляет 1028, из них работают 1024.



Также в регионе приостановлена работа 67 ярмарок.



Как сообщил замгубернатора Вадим Тарасов, на сегодня товарных запасов в регионе хватает для удовлетворения ежедневного спроса граждан, в том числе и повышенного. Департаментом промышленности и торговли области также ведется мониторинг цен на товары. В случае значительных отклонений цен информируется Федеральная антимонопольная служба.





Орловское Информбюро

31 марта 2020 года



