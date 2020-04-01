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В орловском баре продали алкоголь несовершеннолетнему

Об этом стало известно, когда в реанимационное отделение НКМЦ им. Круглой был доставлен несовершеннолетний с признаками алкогольного опьянения.


В ходе проверки, проведенной сотрудниками полиции, было установлено, что 15-летний подросток приобрел алкоголь в одном из орловских баров.

На работника бара за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции был составлен административный протокол.
Материал направлен в мировой суд для принятия решения.

В настоящее время жизни и здоровью подростка ничто не угрожает, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.


Вести-Орёл
31 марта 2020 года
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