В орловском баре продали алкоголь несовершеннолетнему Об этом стало известно, когда в реанимационное отделение НКМЦ им. Круглой был доставлен несовершеннолетний с признаками алкогольного опьянения.





В ходе проверки, проведенной сотрудниками полиции, было установлено, что 15-летний подросток приобрел алкоголь в одном из орловских баров.



На работника бара за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции был составлен административный протокол.

Материал направлен в мировой суд для принятия решения.



В настоящее время жизни и здоровью подростка ничто не угрожает, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Вести-Орёл

31 марта 2020 года



