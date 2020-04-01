Орловская полиция задержала двух наркопотребителей Полицейские обнаружили и изъяли у них порядка 0,5 грамма синтетического наркотика.





Полицейские задержали двух мужчин 1977 и 1990 года рождения в момент, когда они приобрели из тайника вещество, предположительно наркотическое, весом 0,52 грамма. Изъятое направили на исследование в ЭКЦ регионального УМВД. Оно показало, что граждане хранили синтетическое наркотическое средство.



В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления.



Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

31 марта 2020 года



