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Телефон и банковская карта – в обмен на помощь

Жительница Мценска сообщила в полицию о пропаже телефона и банковской карты.


Женщина рассказала, что незадолго до обнаружения пропажи один ее знакомый вызвался помочь занести тяжелую ношу в её квартиру. Затем попросил пить и, когда женщина отвлеклась, взял принадлежащий ей мобильный телефон стоимостью порядка 8 тысяч рублей и банковскую карту.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, гражданин признался в причастности к противоправному деянию и рассказал полицейским, что выбросил похищенный телефон, так как не смог его разблокировать. Гаджет изъяли. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении данного фигуранта по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК Российской Федерации: гражданин воспользовался похищенной у потерпевшей картой, расплатившись ею в магазинах. Ущерб от его действий с платежным средством составил порядка 6 тысяч рублей.


Орловское Информбюро
31 марта 2020 года
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