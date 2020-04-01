Улицы Орла продезинфицируют Обработка начнется уже в ближайшие дни. Такое поручение дал глава региона Андрей Клычков.





Обработкой улиц Орла дезинфицирующими средствами займется муниципальная «Спецавтобаза». Сейчас решается вопрос с реагентами, которые будут применяться, а также с механизацией процесса. Отметим, что в соседних регионах, например, в Туле и Липецке, такая уличная дезинфекция уже показала свою эффективность.





Надежда Невматулина

31 марта 2020 года



