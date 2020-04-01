Прядок приема посетителей в МФЦ - изменён Если раньше в Орловской области в день в МФЦ принимали порядка трех тысяч граждан, то сегодня эта цифра сократилась в десять раз.









Записаться можно через 59-86-86. Но, тем не менее, несмотря на самоизоляцию, те, у кого есть совсем неотложные дела, могут отдать необходимые документы на оформление или забрать их. Просто изменился порядок – теперь МФЦ работает по предварительной записи.Записаться можно через официальный сайт учреждения и по многоканальному телефону +7 (4862) Несмотря на малолюдность, в здании МФЦ соблюдают все санитарные нормы безопасности - уплотнен график уборки, все стеклянные, металлические и пластиковые поверхности обрабатываются спецсредствами. Сотрудники не подвергаются прямому контакту, они находятся за стеклом, кроме того, персонал обеспечен масками и перчатками.







Эва Стасюлевич

31 марта 2020 года



