COVID-19: в Орле в службе судебных приставов ограничили личный прием граждан

В связи с временным прекращением личного приема граждан в каждом структурном подразделении Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции. Кроме того, граждане помогут получить консультацию позвонив в соответствующее структурное подразделение судебных приставов. Михаил Смирнов, руководитель УФССП России по Орловской области: «Если у вас возникают вопросы по наложению ареста на денежные средства, снятие ограничений, снятие ареста, время для разрешения этих вопросов сокращено до одного дня». Вся информация есть на сайте службы судебных приставов, там же размещены дополнительные номера телефонов структурных подразделений и служебные и мобильные номера всех сотрудников.





Эва Стасюлевич

31 марта 2020 года



