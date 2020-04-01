COVID-19: Как в Ливнах соблюдают рекомендации по самоизоляции

На прошлой неделе в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации президентом был подписан указ об объявлении нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля. К сожалению, часть ливенцев отнеслась к этому решению, как к не плановым каникулам: кто-то отправился на шашлыки, кто-то вышел погулять компанией. Всем сотрудникам органов внутренних дел было дано распоряжение проводить в обязательном порядке разъяснительную работу с гражданами, которые свободно перемещаются по улицам города. В полтора раза увеличена численность патрулей, которые несут службу на городских территориях. Как сообщили в полиции Ливен, в минувшие выходные большая масса людей все-таки находилась дома. На улицах были, в основном, те, кто вышел по необходимости - кто-то за продуктами, кто-то в аптеку. Но были и те, кому нужно было уехать в Москву, кто-то приехал из столицы или из Липецка. Количество заболевших и умерших от новой инфекции растет с каждым днем. Специфических способов лечения и профилактики пока нет. По этой причине важно придерживаться актуальных мер предосторожности, одна из которых разобщение населения. За соблюдением этой рекомендации будут следить блюстители порядка в круглосуточном режиме, в особенности за несовершеннолетними, которые по-прежнему продолжают собираться большими компаниями и прогуливаться, особенно в вечерние часы по улицам города.





При содействии ТК ПРИНТ-ТВ

31 марта 2020 года



