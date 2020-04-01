В Орловской области сотрудник Росгвардии подозревается в преступлении коррупционной направленности

|
В Орловской области сотрудник Росгвардии подозревается в преступлении коррупционной направленностиУголовное дело возбуждено в отношении начальника отдела лицензионно-разрешительной работы по городу Орлу управления Росгвардии. Его подозревают в получении взятки.
По данным следствия
, подозреваемый, находясь в служебном кабинете, получил от директора одного из частных охранных предприятий взятку в сумме не менее 30 тысяч рублей за общее покровительство деятельности организации и непринятие мер по привлечению к административной ответственности в случае выявления правонарушений.
Расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Орловской области.
В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, по этому факту назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины сотрудник будет уволен из рядов войск национальной гвардии по отрицательным мотивам, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.
Иван Суверин
31 марта 2020 года