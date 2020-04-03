Весенний призыв в армию в Орловской области стартует с 13 апреля Именно на 13 апреля запланирована явка призывников на заседания призывных комиссий.





Отправка призывников со сборного пункта Орловской области планируется с 20 мая 2020 года. К месту прохождения военной службы будет направлено более 1000 орловцев. Военным комиссариатом Орловской области принимаются все необходимые меры по организационному и материально-техническому обеспечению мероприятий по недопущению случаев возникновения и распространения коронавирусной инфекции в ходе призывной кампании, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

31 марта 2020 года



