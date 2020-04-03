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COVID-19: Пандемия активизировала волонтёрское движение на Орловщине

Молодёжка ОНФ, Молодая гвардия, волонтёры-медики - все они стараются внести свой вклад в борьбу с распространением коронавируса и помочь тем, кому в условиях самоизоляции оказалось сложнее всех.


Волонтеры помогают пожилым орловцам с покупками. Все - по списку. Из рук пенсионеров волонтёры ничего не берут - не потому что боятся заразиться, а потому что не хотят создавать угрозу здоровья пожилых граждан. Ежедневно волонтёры помогают в среднем десяти пожилым орловцам. Есть у ребят и дополнительные меры предосторожности.
 
Нелли Кащавцева, волонтёр-медик: «При оформлении заявки каждому заявителю предоставляется код, который служит для защиты самого заявителя. Когда приходит волонтер, он называет этот код, и заявитель понимает, что пришли именно из той организации, в которую он обращался».
 
Вместе с продуктами волонтеры передают заявителю чек и сдачу. Затем получают подпись, заверяющую, что заявка выполнена.
 
Вместе со старшими коллегами по региональному штабу активисты ОНФ встретились с медработниками, чтобы оценить реальную угрозу пандемии и выработать план действий. Говорили о новой угрозе распространения COVID-19, которая появилась с наступлением теплой погоды.
 
Елена Брусник, врач-эндокринолог: «В это время года на улицах огромное количество пыли, которая разносится интенсивным ветром. Эта пыль населена не только бактериально-вирусными агентами, она населена личинками паразитарной инфекции, которые зачастую являются входными воротами для развития тяжелых последствий вирусной инфекции».
 
В связи с этим орловский штаб Общероссийского народного фронта решил внести предложение в администрацию Орла о принятии необходимых мер - санитарной обработке областного центра.
 
Ирина Патронова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Мы призываем помыть улицы - это основное и главное. Причем не требуются какие-то реагенты. Мы сегодня проконсультировались с медиками - нужен просто хороший напор воды. Нужно мыть улицы, нужно мыть детские площадки».
 
Свой вклад в борьбу по нераспространению коронавируса вносят и активисты Молодой гвардии. Ребята в полусотне магазинов разместили наклейки с просьбой соблюдать дистанцию в полтора - два метра между покупателями. Эта мера, как отмечают специалисты Минздрава, тоже весьма действенна, как мытьё рук и самоизоляция.



Антон Киселёв
31 марта 2020 года
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