Орловцы ушли на самоизоляцию Свою лепту внесла погода - снег с дождем помог остаться дома. Сегодня было особенно заметно, насколько опустели улицы и дворы Орла.





Люди ушли в интернет и активно начали обмениваться впечатлениями. Оказалось, что все мы немного музыканты, художники, спортсмены. О тех, кому не скучно дома, и не важно, где находится этот дом - во Франции, Америке или России, расскажет Эва Стасюлевич.





Эва Стасюлевич

31 марта 2020 года



