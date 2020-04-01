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Александр Никишин: «Всем говорю, что Орел – будущее столицы»

Минувшим летом 18-летний орловский хоккеист сделал большой шаг вперед в своей карьере, подписав контракт с ХК «Спартак». Итоги первого сезона в Континентальной хоккейной лиге Александр Никишин подвел вместе с нашим корреспондентом – Анастасией Дороховой.


Ярко проявив себя в «Крыльях Советов» - команде Молодежной хоккейной лиги, Александр Никишин привлек внимание скаутов КХЛ. Летом 2019 года орловцем заинтересовался московский «Спартак». 
 
Александр Никишин, защитник ХК «Спартак»: «Мне было без разницы, честно. Главное - попасть в КХЛ. За любую команду играть был готов. А тут еще в «Спартак»! Эмоции зашкаливали». 
 
Пройдя сборы с новой командой, Александр Никишин получил возможность дебютировать сначала в предсезонном турнире, а потом и в официальных матчах. 
 
Александр Никишин, защитник ХК «Спартак»: «Первый официальный матч в КХЛ был против «Динамо Рига». Причем играли на выезде, в самой Риге. Эмоции были такие, будто сто лет в КХЛ играю. Спокойной вышел, поиграл. Играл, кстати, много - 12 минут».
 
Александр Никишин попал в «Спартак» параллельно с новым главным тренером – Олегом Знарком. Специалист возглавил команду перед сезоном. Болельщикам Олег Знарок известен, прежде всего, по работе со сборной России на Чемпионате мира 2014 года.
 
Александр Никишин, защитник ХК «Спартак»: «Как человек - он простой совсем. За спиной ничего не скажет, все в лицо. Все по делу. Как тренер - мне с ним легко работается, удобно».
 
Перед тем, как приостановить сезон, а затем и вовсе его отменить Континентальная хоккейная лига несколько матчей провела без зрителей. 
 
Александр Никишин, защитник ХК «Спартак»: «Конечно, тяжело для меня и для всей команды. Ты привыкаешь, когда тебя поддерживают. А тут ты вышел, как на тренировке, на товарищеском матче. Только музыка играет и все слышно на льду. Не те ощущения, не те эмоции. Болельщики помогают, очень сильно».
 
Рано переехав в Москву, Александр Никишин никогда не забывает и о своем хоккейной доме. Орел для спортсмена навсегда останется стартовой площадкой.
 
Александр Никишин, защитник ХК «Спартак»: «Всегда во всех своих командах рассказываю про Орел, говорю, что это - будущее столицы. Всегда только хорошее. И про своего первого тренера - Владимира Леонидовича Строева».
 
Контракт Александра Никишина со «Спартаком» рассчитан на два сезона. Впереди у орловского хоккеиста есть еще год, чтобы заслужить возможность его продления.



Анастасия Дорохова
31 марта 2020 года
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