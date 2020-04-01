Орловский краеведческий музей осваивает онлайн-общение

Музеи так же, как и люди, находятся на самоизоляции. Но - стараются держать связь со своими посетителями. Сегодня сотрудники Орловского краеведческого музея начали осваивать новый для себя формат общения.

Сотрудники приступили к разбору выставки археологических находок. И параллельно с этим создают видеоархив. В планах - использовать его в Интернет-пространстве. Кстати, уже сейчас на сайте музея существует виртуальный тур.