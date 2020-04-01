Орловский краеведческий музей осваивает онлайн-общение

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Орловский краеведческий музей осваивает онлайн-общениеМузеи так же, как и люди, находятся на самоизоляции. Но - стараются держать связь со своими посетителями. Сегодня сотрудники Орловского краеведческого музея начали осваивать новый для себя формат общения.
Сотрудники приступили к разбору выставки археологических находок. И параллельно с этим создают видеоархив. В планах - использовать его в Интернет-пространстве. Кстати, уже сейчас на сайте музея существует виртуальный тур.
Дмитрий Моисеев, директор Орловского областного краеведческого музея: «Для музея это немножко в новинку снятие таких репортажей, видео, мы тоже чему-то учимся. Мы видим, что есть обратная связь, есть просмотры, люди интересуются, и мы в будущем планируем сделать большой видеобанк наших экспозиций, наших выставок, который будет доступен и после закрытия выставки».
Эва Стасюлевич
31 марта 2020 года