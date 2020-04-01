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В 2020 году в Орловской области капитально отремонтируют три сельских дома культуры и один построят

Это станет возможным благодаря нацпроекту «Культура».


Между правительством Орловской области и Министерством культуры в конце минувшего года было заключено дополнительное соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по строительству и капитальному ремонту четырех культурно-досуговых учреждений в сельской местности на сумму 28,6 млн рублей.
 
В 2020 году запланировано строительство Дросковского сельского дома культуры в Покровском районе. Объем финансирования из федерального и регионального бюджета составляет 17,1 млн рублей.
 
Кроме того, предусмотрен капитальный ремонт Дутовского сельского дома культуры (Ливенский район). На эти цели потратят 8,2 млн рублей из федерального и регионального бюджета. 
 
Капитально отремонтируют крышу Белоберезовского сельского дома культуры (Орловский район) за 1,9 млн рублей. На капремонт крыши Кобылинского сельского дома культуры (Болховский район) выделено 1,3 млн рублей.
 
В 2020 году запланировано переоснащение двух муниципальных библиотек по модельному стандарту: центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина в Орле (объем межбюджетного трансферта из федерального бюджета - 10 млн рублей) и детской библиотеки №1 в Мценске (5 млн рублей), сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
31 марта 2020 года
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