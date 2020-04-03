В 2019 году в Орловской области травм на производстве было меньше, чем годом ранее

Отмечено снижение уровня производственного травматизма на 4,7%.

По данным Орловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации в 2019 году на производстве травмировано 183 работника, что на 4,7% меньше чем в предыдущем году, сообщает информационный портал Орловской области.

В результате несчастных случаев на производстве в организациях области в прошлом году погибло 7 работников и 23 получили тяжелые травмы. По сравнению с 2018 годом, смертельный травматизм уменьшился в 1,7 раза, а тяжелый - на 8%.

Как отметил Андрей Клычков, снижение показателей произошло благодаря конструктивному взаимодействию органов государственной власти и местного самоуправления, работодателей и профсоюзов.

На улучшение условий и охраны труда в прошлом году израсходовано 38,7 млн рублей из средств Фонда социального страхования и областного бюджета.

С учетом сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией Андрей Клычков поручил департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области обеспечить регулярное рассмотрение вопросов охраны труда на заседаниях областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.