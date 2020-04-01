В Орле будут организованы работы по уходу за 11 воинскими захоронениями Работы будут проводиться в течение апреля.





В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запланированы дополнительные мероприятия по благоустройству военно-мемориальных объектов в областном центре. УКХ города Орла приведет в порядок захоронения, расположенные как в пределах общественных кладбищ, так и на территориях общего пользования. Данные работы предполагают шпаклевку и покраску ограждений, очистку мемориальных плит, восстановление надписей, высадку цветов. Кроме того, будут проведены мероприятия по уходу за памятниками и памятными знаками, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

1 апреля 2020 года



