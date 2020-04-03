В этом году в Орловской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда выделят 17 млн рублей Это средства областного бюджета.





Расселению подлежат дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. На реализацию мероприятий в текущем году дополнительно направлено 17 млн рублей областного бюджета. Это позволит уже в ближайшее время объявить торги на закупку еще 19 помещений для расселения нанимателей муниципальных помещений в аварийных домах города Орла, сообщает информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро

1 апреля 2020 года



