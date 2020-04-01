Утверждена средняя стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря и санатории Орловской области в 2020 году

Средняя стоимость путевки в государственные учреждения Орловской области, оказывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей, будет варьироваться в зависимости от вида предоставляемых услуг, сезона года и продолжительности смены, сообщает информационный портал Орловской области Средняя стоимость путевки в санаторно-курортные организации при продолжительности смены 21 день в течение летних каникул составит 23,8 тыс. рублей. При такой же продолжительности смены в течение весенних, осенних и зимних каникул стоимость составит 27,4 тыс. рублей. Стоимость путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры при продолжительности смены 21 день в течение летних каникул составит 19,8 тыс. рублей. При продолжительности смены 12 дней в течение летних каникул – 11,3 тыс. рублей. При продолжительности смены 7 дней в течение летних каникул - 6,6 тыс. рублей. При продолжительности смены 7 дней в течение весенних, осенних и зимних каникул – 7,6 тыс. рублей. Средняя стоимость путевки в детские лагеря палаточного типа, составит 4,7 тыс. рублей при продолжительности смены 5 дней.





Орловское Информбюро

1 апреля 2020 года



