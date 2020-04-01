|
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Общение через «защитный код». Чтобы оградить пожилых людей от возможного обмана и не отбить у них желание обращаться за помощью, волонтеры используют «шифр».
- 30 тысяч - за покровительство. Сотрудник орловской Росгвардии подозревается во взяточничестве.
- Еще один шаг против коронавируса. Власти Орла готовы продезинфицировать Орел.
- Орловцы, в большинстве своем, соблюдают самоизоляцию. Мы покажем вам, чем можно заниматься «в четырех стенах».
Вести-Орёл
31 марта 2020 года