Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».

- Общение через «защитный код». Чтобы оградить пожилых людей от возможного обмана и не отбить у них желание обращаться за помощью, волонтеры используют «шифр».





- 30 тысяч - за покровительство. Сотрудник орловской Росгвардии подозревается во взяточничестве.





- Еще один шаг против коронавируса. Власти Орла готовы продезинфицировать Орел.





- Орловцы, в большинстве своем, соблюдают самоизоляцию. Мы покажем вам, чем можно заниматься «в четырех стенах».