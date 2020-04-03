COVID-19: Ситуация в Орловской области по состоянию на 31 марта

По информации регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в Орловской области три выявленных случая заражения коронавирусной инфекцией, 17 человек находятся на медицинском карантине, 876 человек - под медицинским наблюдением, 572 человека сняты с медицинского наблюдения.





Орловское Информбюро

31 марта 2020 года



