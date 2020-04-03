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На всех въездах в Орловскую область вводятся посты контроля

Сотрудники ДПС совместно с департаментом здравоохранения и сопутствующими службами будут фиксировать всех въезжающих в регион, интересоваться о цели прибытия и осуществлять термоконтроль. Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал во время прямого эфира в Instagram.


В настоящий момент в Орловской области есть в наличии 159 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Еще 100 - заказаны для обеспечения дополнительных потребностей. Также в инфекционных и других больницах оборудовано 169 коек, еще 200 - запланировано под переоборудование.

По данным на этот час в регионе на самоизоляции находятся 769 человек, 41 из них добавился за последние сутки. На карантине в медучреждениях находятся 16 орловцев. На Орловщине по-прежнему зарегистрировано три случая заболевания коронавирусной инфекцией. Состояние здоровья у заболевших удовлетворительное, сообщил глава региона. 



Артемий Лукьянчиков
31 марта 2020 года
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