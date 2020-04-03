Коротко о главном «Вести-Орёл» в 9:00 на телеканале «Россия».





- По первому зову. Волонтеры разных организаций объединились, чтобы помогать одиноким пожилым жителям области.



- В особых условиях - особый режим. Но получить госуслугу может каждый.



- Там, где не успевают убирать. На орловские кладбища зашла техника, чтобы вывезти мусор. Надолго ли?



- Первый сезон в «большом хоккее». Орловец - «спартаковец» Александр Никишин поделился впечатлениями с нашим корреспондентом об играх за легендарную команду и выразил благодарность «орловской школе».



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

1 апреля 2020 года



