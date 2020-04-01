COVID -19: Ситуация в Орловской области по состоянию на 1 апреля

По информации регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в Орловской области три выявленных случая заражения коронавирусной инфекцией, 17 человек находятся на медицинском карантине, 770 человек - под медицинским наблюдением.





Орловское Информбюро

1 апреля 2020 года



