В Ливнах сбили пенсионерку ДТП произошло 31 марта около девяти часов утра.





Водитель, управляя автомобилем «Фиат», двигался по ул. Елецкой и в районе дома №2 допустил наезд на 78-летнюю женщину-пешехода. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 11 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.





Орловское Информбюро

1 апреля 2020 года



