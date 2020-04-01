В администрации Орла произошли кадровые перестановки Заводской район Орла возглавил Сергей Седов. Он вступил в должность с 1 апреля





Сергей Викторович Седов работал заместителем начальника управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла.



Занимавший должность главы Заводского района Юрий Студенников с 1 апреля назначен директором муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла».



Сергей Мартюхин, возглавлявший эту службу, с 1 апреля вступит в должность генерального директора МУП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие (Заказчик).



Юрий Викторович Чемеров, возглавлявший предприятие до этого момента, освободил должность в связи с окончанием срока трудового договора, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

1 апреля 2020 года



