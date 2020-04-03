МЧС России призывает родителей следить за детьми Сейчас, в связи с коронавирусной инфекцией, дети находятся дома.





МЧС напоминает о соблюдении правил использования электроприборов, а также других источников огня.



Дети не должны быть предоставлены сами себе, нужен постоянный родительский контроль. Порядка 40% происшествий происходит из-за детской шалости, отмечают в МЧС.





Орловское Информбюро

1 апреля 2020 года



