Орловский транспорт проверяют на чистоту и безопасность Накануне проверили транспорт, курсирующий в направлении «Лужков».





Как утверждает замглавы администрации Орла по вопросам городского хозяйства и транспорта Евгений Гришин, все проинспектированные автобусы находятся в надлежащем санитарном состоянии, у всех водителей есть средства для дезинфекции салона.



Водители отметили, что производят обработку после каждого круга движения, около одного раза в час.



Сегодня рейд пройдет по другим маршрутам движения общественного транспорта, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

1 апреля 2020 года



