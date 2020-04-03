В Орле транспорт работает в режиме выходного дня Интервал движения увеличен.





Транспорт дезинфицируется. Администрация города проводит проверки санитарного состояния транспорта.



Мэр Орла Василий Новиков и глава администрации Орла Александр Муромский еще раз призывают граждан строго соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицу без острой необходимости. Также они просят родителей внимательно следить за своими детьми, так как в аккаунты на социальных сетях руководителей города жители присылают фотографии с гуляющими во дворах компаниями подростков.





Орловское Информбюро

1 апреля 2020 года



