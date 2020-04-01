В Должанском районе задержан подозреваемый в незаконном хранении синтетического наркотика

Полицейские задержали мужчину 1989 года рождения, хранившего при себе фольгированный сверток с кристаллическим порошком белого цвета. Обнаруженное направили на исследование. Оно показало, что изъятое – синтетический наркотик весом порядка 0,3 грамма.





В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

1 апреля 2020 года



