В Орле начали приводить в порядок территории кладбищ Отвечает за чистоту в этих местах - Управление коммунальным хозяйством. Начал действовать и новый контракт.





Всего в Орле восемь кладбищ. Навести порядок обещают до Пасхи.



В свою очередь коммунальные службы просят орловцев при уборке могил не складировать мусор на дорожки или на рядом расположенные могилы.



Андрей Стёпкин, начальник отдела МКУ «УКХ г.Орла»: «В настоящее время имеются отведенные места для складирования мусора. Есть и большие бункеры, и контейнеры. Мы убираем несколько кладбищ. Уборка ведется как ручная, так и механизированная».





Всеволод Трифонов

1 апреля 2020 года



