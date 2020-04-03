пятница 3.04.2020 19:54:33 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Житель Брянской области пытался дать взятку начальнику отдела ГИБДД Дмитровского района

Таким образом он пытался искупить свою вину за предъявление поддельного водительского удостоверения.


Завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Брянской области. Ему инкриминируется приобретение, хранение, перевозка в целях использования заведомо поддельного водительского удостоверения и дача взятки должностному лицу.

22 января 2020 года обвиняемый во время управления транспортным средством был остановлен начальником ОГИБДД ОМВД России по Дмитровскому району Орловской области для проверки документов. Молодой человек предъявил полицейскому поддельное водительское удостоверение. Затем он пытался «замять» это правонарушение, предложив полицейскому взятку в размере 28 тысяч 500 рублей начальнику ОГИБДД.

Преступление выявлено сотрудниками УМВД России по Орловской области.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает сайт СУСК РФ по Орловской области.


Орловское Информбюро
1 апреля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.