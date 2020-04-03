Житель Брянской области пытался дать взятку начальнику отдела ГИБДД Дмитровского района Таким образом он пытался искупить свою вину за предъявление поддельного водительского удостоверения.





Завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Брянской области. Ему инкриминируется приобретение, хранение, перевозка в целях использования заведомо поддельного водительского удостоверения и дача взятки должностному лицу.



22 января 2020 года обвиняемый во время управления транспортным средством был остановлен начальником ОГИБДД ОМВД России по Дмитровскому району Орловской области для проверки документов. Молодой человек предъявил полицейскому поддельное водительское удостоверение. Затем он пытался «замять» это правонарушение, предложив полицейскому взятку в размере 28 тысяч 500 рублей начальнику ОГИБДД.



Преступление выявлено сотрудниками УМВД России по Орловской области.



В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает сайт СУСК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

1 апреля 2020 года



