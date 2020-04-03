COVID-19: Роспотребнадзор обязал граждан соблюдать дистанцию Такая рекомендация закреплена в постановлении Роспотребнадзора от 30 марта.





Дистанция между людьми должна быть не менее метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением проезда в такси.



Ознакомиться с полным текстом постановления можно здесь.





Орловское Информбюро

1 апреля 2020 года



