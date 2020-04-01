COVID-19: В Орле троллейбусы и трамваи обрабатывают дезсредствами

Как сообщил гендиректор Трамвайно-троллейбусного предприятия Андрей Митин, все поверхности салонов транспортных средств обрабатываются после каждого круга движения, примерно один раз в час. Полная дезинфекция трамваев и троллейбусов производится два раза в день.



Для обработки используется обеззараживающее средство «Клорсепт 25».





Орловское Информбюро

1 апреля 2020 года



