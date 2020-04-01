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ФНС: Срок представления налоговой отчетности за 2019 год продлен до 6 апреля

Соответствующее разъяснение дал Минфин России.


Указом Президента России от 25 марта 2020 года №206 с 30 марта по 3 апреля установлены нерабочие дни для всех, кроме работников организаций в п.2 Указа. 31 марта Госдума приняла федеральный закон, который внес изменения в п.7ст.6 Налогового кодекса. Документ уже одобрен Советом Федерации.

Федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменение в п.7 ст.6 Налогового кодекса РФ. В соответствии с поправками в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

В связи с этим сроки представления налоговых деклараций (расчетов) для лиц, не указанных в п. 2 Указа, продлеваются до 6 апреля текущего года.


Орловское Информбюро
1 апреля 2020 года
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